Лабзин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабзин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1907

Дата смерти

07.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907

Отец: Лабзин Дмитрий Гурьянович

Мать: Лабзин Ефросиния Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабзин Александр Иванович

Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпочева Александра Максимовна

Смерть
07.09.1991
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