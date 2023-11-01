Лабзин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1907
Дата смерти07.09.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабзин Александр Иванович
Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Карпочева Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1991