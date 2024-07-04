Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова 02.01.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1878

Отец: Скиба Павел Ларионов

Мать: Скиба Марина Прокофиева

Бракосочетание
10.01.1890 ст.

Муж: Дубаток Стефан Ильин

Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.

Сын: Дубатовк Иаков Стефанович

Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1892 ст.

Сын: Дубатовк Лука Стефанович

Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Проколий (Дубатовк) Елизавета (Елисавета) Стефановна

Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.

Дочь: Дубатовк Евфросинья Стефановна

Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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