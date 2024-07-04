Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1878
Отец: Скиба Павел Ларионов
Мать: Скиба Марина Прокофиева
Бракосочетание
10.01.1890 ст.
Муж: Дубаток Стефан Ильин
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.
Сын: Дубатовк Иаков Стефанович
Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин
Рождение ребёнка
17.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Проколий (Дубатовк) Елизавета (Елисавета) Стефановна
Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.
Дочь: Дубатовк Евфросинья Стефановна
Отец ребёнка: Дубаток Стефан Ильин
Смерть
Неизвестно