Дубаток Стефан Ильин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубаток Стефан Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубаток Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1890 ст.

Жена: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.

Сын: Дубатовк Иаков Стефанович

Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1892 ст.

Сын: Дубатовк Лука Стефанович

Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Проколий (Дубатовк) Елизавета (Елисавета) Стефановна

Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.

Дочь: Дубатовк Евфросинья Стефановна

Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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