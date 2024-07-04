Дубаток Стефан Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубаток Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.
Сын: Дубатовк Иаков Стефанович
Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова
Рождение ребёнка
17.10.1892 ст.
Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Проколий (Дубатовк) Елизавета (Елисавета) Стефановна
Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.
Дочь: Дубатовк Евфросинья Стефановна
Мать ребёнка: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова
Смерть
Неизвестно