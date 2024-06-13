Скиба Марина Прокофиева Около 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкиба Марина Прокофиева

Скиба Марина Прокофиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

19.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1874

Дочь: Скиба Агафия Павлова

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1876

Сын: Скиба Евдоким Павлов

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1878

Дочь: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Рождение ребёнка
24.01.1879 ст.

Сын: Скиба Григорий Павлов

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1880

Сын: Скиба Димитрий Павлов

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Скиб Иоаким Павлов

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1882 ст.

Дочь: Скиба Надежда Павлова

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1883 ст.

Дочь: Скиба Ирина Павлова

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Скиба Даниил Павлов

Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов

Мена, Чернігівська область
Смерть
19.09.1904
Мена, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.