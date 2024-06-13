Скиба Марина Прокофиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти19.09.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1874
Дочь: Скиба Агафия Павлова
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
29.07.1876
Сын: Скиба Евдоким Павлов
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
02.01.1878
Дочь: Дубатовк (Скибона) Мелания Павлова
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
24.01.1879 ст.
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
13.05.1880
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
08.09.1881
Сын: Скиб Иоаким Павлов
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
06.09.1882 ст.
Дочь: Скиба Надежда Павлова
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
07.10.1883 ст.
Дочь: Скиба Ирина Павлова
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Рождение ребёнка
09.12.1884
Сын: Скиба Даниил Павлов
Отец ребёнка: Скиба Павел Ларионов
Смерть
19.09.1904