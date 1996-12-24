Андреева (Вейде) Елизавета Константиновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1916 ст.
Дата смерти24.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1916 ст.
Крещение
27.03.1916 ст.
27 марта 1916 года в церкви Андрея Критского Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг крещена Елизавета Константиновна Вейде, рождения 15 марта 1916 года. Родители: крестьянин Новгородской губ... Показать все
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1996