Андреева (Вейде) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Вейде) Елизавета Константиновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.03.1916 ст.

Дата смерти

24.12.1996

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1916 г.р.
1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1916 ст.

Отец: Вейде Константин Генрихович

Мать: Вейде Александра Тимофеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
27.03.1916 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
27 марта 1916 года в церкви Андрея Критского Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг крещена Елизавета Константиновна Вейде, рождения 15 марта 1916 года. Родители: крестьянин Новгородской губ... Показать все
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Владимир Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Пётр Александрович

Смерть
24.12.1996
Москва, город федерального значения Москва
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