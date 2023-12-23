Горовой Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовой Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горовая Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Горовая Любовь Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовая Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горовая Бедина Алёна Анатольевна

Мать ребёнка: Горовая Любовь Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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