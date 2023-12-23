Горовой Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горовая Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Горовая Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горовая Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горовая Бедина Алёна Анатольевна
Мать ребёнка: Горовая Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно