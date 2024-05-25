Горовая (Лыгун) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовая (Лыгун) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыгун Иван Васильевич

Мать: Лыгун Мария Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовой Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горовая Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Горовой Анатолий

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горовая Бедина Алёна Анатольевна

Отец ребёнка: Горовой Анатолий

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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