Горовая (Лыгун) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыгун Иван Васильевич
Мать: Лыгун Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горовой Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горовая Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Горовой Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горовая Бедина Алёна Анатольевна
Отец ребёнка: Горовой Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно