Лукин (однодворец) Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения22.08.1846
Дата смерти17.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1846
Рождение ребёнка
30.05.1874
Дочь: Гундарева Акулина Александровна
Мать ребёнка: Лукина Анна Патыршаева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ерофеева Агафья Лукина
Мать ребёнка: Лукина Анна Патыршаева
Рождение ребёнка
11.09.1880
Сын: Лукин (однодворец) Иван Александрович
Мать ребёнка: Лукина Анна Патыршаева
Смерть
17.04.1882
Причина смерти: Чахотка