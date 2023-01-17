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Лукин (однодворец) Александр Егорович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.08.1846

Дата смерти

17.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1846

Отец: Лукин (однодворец) Егор Константинович

Мать: Лукина Евдокия Трифонова

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1874

Дочь: Гундарева Акулина Александровна

Мать ребёнка: Лукина Анна Патыршаева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ерофеева Агафья Лукина

Мать ребёнка: Лукина Анна Патыршаева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1880

Сын: Лукин (однодворец) Иван Александрович

Мать ребёнка: Лукина Анна Патыршаева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.04.1882
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Чахотка
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