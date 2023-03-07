Лукина Анна Патыршаева
Место рождения
Дата рождения03.09.1850
Дата смерти19.08.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1874
Дочь: Гундарева Акулина Александровна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Александр Егорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ерофеева Агафья Лукина
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Александр Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1880
Сын: Лукин (однодворец) Иван Александрович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Александр Егорович
Смерть
19.08.1921