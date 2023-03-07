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Лукина Анна Патыршаева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1850

Дата смерти

19.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1874

Дочь: Гундарева Акулина Александровна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Александр Егорович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ерофеева Агафья Лукина

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Александр Егорович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1880

Сын: Лукин (однодворец) Иван Александрович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Александр Егорович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.08.1921
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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