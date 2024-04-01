Дехтерева (Ведерникова) Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДехтерева (Ведерникова) Пелагея Максимова

Дехтерева (Ведерникова) Пелагея Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

15.03.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев

Мать: Ведерникова Марфа Никифорова

Бракосочетание
31.01.1821

Муж: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов

М. 16 ж. 21
Рождение ребёнка
01.07.1829

Дочь: Сотникова? Марфа Максимова

Отец ребёнка: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дехтерев Ларион Казак Выс. Ганькинского Максимов

Отец ребёнка: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов

Рождение ребёнка
23.05.1836

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов

Смерть
15.03.1872
70 лет от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close