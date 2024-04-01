Дехтерева (Ведерникова) Пелагея Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти15.03.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
31.01.1821
М. 16 ж. 21
Рождение ребёнка
01.07.1829
Дочь: Сотникова? Марфа Максимова
Отец ребёнка: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов
Рождение ребёнка
Около 1832
Рождение ребёнка
23.05.1836
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов
Смерть
15.03.1872
70 лет от старости