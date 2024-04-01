Дехтерев Ларион Казак Выс. Ганькинского Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Бракосочетание
15.01.1854
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 21 ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Баушкина (Дехтерева) Анна Ларионова
Мать ребёнка: Дехтерева (Бутакова) Мария Павлова
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Дехтерева) Ирина Ларионова
Мать ребёнка: Дехтерева (Бутакова) Мария Павлова
Смерть
Неизвестно