Дехтерев Ларион Казак Выс. Ганькинского Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерев Ларион Казак Выс. Ганькинского Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов

Мать: Дехтерева (Ведерникова) Пелагея Максимова

Бракосочетание
15.01.1854

Жена: Дехтерева (Бутакова) Мария Павлова

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 21 ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Баушкина (Дехтерева) Анна Ларионова

Мать ребёнка: Дехтерева (Бутакова) Мария Павлова

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Дехтерева) Ирина Ларионова

Мать ребёнка: Дехтерева (Бутакова) Мария Павлова

Смерть
Неизвестно

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