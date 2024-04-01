Ведерникова (Белых) Марфа Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти06.03.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Ведерникова) Настасья Максимова
Отец ребёнка: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Смерть
06.03.1825
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
50 лет. чахотка