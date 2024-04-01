Ведерникова (Белых) Марфа Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Белых) Марфа Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

06.03.1825

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Белых Никифор Яковлев

Мать: Белых (Баталова) Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черенщикова (Ведерникова?) Параскева Максимова

Отец ребёнка: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ведерников Лука Максимов

Отец ребёнка: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Ведерникова) Настасья Максимова

Отец ребёнка: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Дехтерева (Ведерникова) Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Ведерников Максим Казак Р. Ганькина Авдеев

Смерть
06.03.1825
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
50 лет. чахотка

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