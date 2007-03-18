Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти18.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
03.02.1947
Сын: Курдюков Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Курдюков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Курдюков Александр Иванович
Отец ребёнка: Курдюков Иван Николаевич
Смерть
18.03.2007
Похороны
29.03.2007