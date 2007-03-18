Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

18.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Проваторов Тихон Симеонович

Мать: (Проваторова) Мария Семеновна

Бракосочетание
1945

Муж: Курдюков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1947

Сын: Курдюков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Курдюков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Курдюков Александр Иванович

Отец ребёнка: Курдюков Иван Николаевич

Смерть
18.03.2007
Похороны
29.03.2007

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