Курдюков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1912
Дата смерти15.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
03.02.1947
Сын: Курдюков Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Курдюков Александр Иванович
Мать ребёнка: Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна
Смерть
15.07.1988
Похороны
17.07.1988