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Курдюков Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1912

Дата смерти

15.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Жена: Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
03.02.1947

Сын: Курдюков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Курдюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Курдюкова (Проваторова) Александра Тихоновна

Смерть
15.07.1988
Похороны
17.07.1988

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