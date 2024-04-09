Гладкова (Гришняева) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Гришняева) Галина Петровна

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Место рождения

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.12.1937

Дата смерти

23.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1937

Отец: Гришняев Петр Михайлович

Мать: Гришняева Акулина Ивановна

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.09.1960

Сын: Гладков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Гладков Виктор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Гладков Виктор Федорович

Смерть
23.06.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Запись акта №5484 от 24.06.1980 составлена Отдел записи актов гражданского населения г. Новосибирска исполнительного комитета Железнодорожного районного совета народных депутатов
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