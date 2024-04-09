Гладкова (Гришняева) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.12.1937
Дата смерти23.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1937
Рождение ребёнка
26.09.1960
Сын: Гладков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Гладков Виктор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Михаил Викторович
Отец ребёнка: Гладков Виктор Федорович
Смерть
23.06.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Запись акта №5484 от 24.06.1980 составлена Отдел записи актов гражданского населения г. Новосибирска исполнительного комитета Железнодорожного районного совета народных депутатов