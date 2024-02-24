Гришняева (Афонина) Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1911
Дата смерти05.02.1985
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
05.04.1911
Отец: Афонин Иван Николаевич
ГАНО стр 14 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Петро-Афонинской церкви с. Верх-Чик за 1911 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3110]
Рождение ребёнка
13.01.1933
Отец ребёнка: Гришняев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1935
Отец ребёнка: Гришняев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1937
Дочь: Гладкова Галина Петровна
Отец ребёнка: Гришняев Петр Михайлович
Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.02.1985