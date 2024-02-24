Гришняева (Афонина) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришняева (Афонина) Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1911

Дата смерти

05.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911

Отец: Афонин Иван Николаевич

Мать: Афонина Пелагея Николаевна

ГАНО стр 14 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Петро-Афонинской церкви с. Верх-Чик за 1911 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3110]
Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Гришняев Иван Петрович

Отец ребёнка: Гришняев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1935

Сын: Гришняев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гришняев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1937

Дочь: Гладкова Галина Петровна

Отец ребёнка: Гришняев Петр Михайлович

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.02.1985
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