Бехчанова (Голикова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.10.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1965
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Поженились в армии (оба служили на тот момент)
Смерть
22.10.1994
Самара, Самара, Самарская область
От рака левой молочной железы. Похоронена на Южном кладбище