Бехчанова (Голикова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехчанова (Голикова) Антонина Михайловна

Место рождения

Никольск, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.10.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Еe
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
19.11.1965

Муж: Бехчанов Александр Петрович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Поженились в армии (оба служили на тот момент)
Смерть
22.10.1994
Самара, Самара, Самарская область
От рака левой молочной железы. Похоронена на Южном кладбище

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