Ходячих (Южакова) Мария Акимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Южаков Аким Данилович

Мать: Южакова Иулитта Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.02.1904

Сын: Ходячих Василий Ильич

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Ходячих Александр Ильич

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Ходячих Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Ходячих Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1912

Сын: Ходячих Игнат Ильич

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Ходячих Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Ходячих Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1921

Дочь: Бондарева (Ходячих) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно

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