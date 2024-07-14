Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Южаков Аким Данилович
Рождение ребёнка
26.02.1904
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1905
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Ходячих Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Ходячих Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1912
Сын: Ходячих Игнат Ильич
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Ходячих Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Ходячих Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1921
Дочь: Бондарева (Ходячих) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Ходячих Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно