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Крупина Анна Васильевна

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1903 ст.

Сын: Крупин Вениамин Евгеньевич

Отец ребёнка: Крупин Евгений Павлович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - Николаевской Оночистенской церкви псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.

Дочь: Крупина Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Крупин Евгений Павлович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.

Сын: Крупин Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Крупин Евгений Павлович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Евгений Павлович

Смерть
Неизвестно
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