Крупина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1903 ст.
Сын: Крупин Вениамин Евгеньевич
Отец ребёнка: Крупин Евгений Павлович
Восприемник - Николаевской Оночистенской церкви псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.
Дочь: Крупина Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Крупин Евгений Павлович
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.
Сын: Крупин Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Крупин Евгений Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно