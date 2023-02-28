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Крупин Евгений Павлович

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1903 ст.

Сын: Крупин Вениамин Евгеньевич

Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - Николаевской Оночистенской церкви псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.

Дочь: Крупина Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.

Сын: Крупин Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1912 ст.

Сын: Крупин Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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