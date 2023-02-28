Крупин Евгений Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1903 ст.
Сын: Крупин Вениамин Евгеньевич
Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна
Восприемник - Николаевской Оночистенской церкви псаломщик Аполлоний Иванов Лощилов.
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.
Дочь: Крупина Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1908 ст.
Сын: Крупин Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1912 ст.
Сын: Крупин Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Крупина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно