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Кондрашов Максим Киприанович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

1830 или 1831 г.р.
Около 1811 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1818

Отец: Кондрашов Киприан Гаврилович

Мать: Кондрашова Анна Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Войнова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кондрашов Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кондрашева Параскева Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1852

Сын: Кондрашева Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1854

Дочь: Кондрашева Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1856

Дочь: Кондрашева Ефимия Максимовна

Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1860

Дочь: Кондрашева Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
26.04.1872

Жена: Кондрашова Ирина Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Кондрашов Семен Максимович

Мать ребёнка: Кондрашова Ирина Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Кондрашов Никита Максимович

Мать ребёнка: Кондрашова Ирина Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашева Ольга Деевна

Смерть
Неизвестно
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