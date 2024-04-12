Кондрашов Максим Киприанович
Место рождения
Дата рождения19.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1818
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Войнова Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Кондрашов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кондрашева Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
31.07.1852
Сын: Кондрашева Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна
Рождение ребёнка
28.10.1854
Дочь: Кондрашева Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна
Рождение ребёнка
15.09.1856
Дочь: Кондрашева Ефимия Максимовна
Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна
Рождение ребёнка
21.01.1860
Дочь: Кондрашева Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Кондрашева Ольга Деевна
Бракосочетание
26.04.1872
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Кондрашов Семен Максимович
Мать ребёнка: Кондрашова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Кондрашов Никита Максимович
Мать ребёнка: Кондрашова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашева Ольга Деевна
Смерть
Неизвестно