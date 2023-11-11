Кондрашова Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 или 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1854
Дочь: Шуткова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Шутков Андрей Феоктистович
Рождение ребёнка
19.11.1858
Дочь: Шуткова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шутков Андрей Феоктистович
Рождение ребёнка
23.08.1861
Дочь: Шуткова Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Шутков Андрей Феоктистович
Бракосочетание
23.01.1863
Бракосочетание
26.04.1872
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Кондрашов Семен Максимович
Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Кондрашов Никита Максимович
Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно