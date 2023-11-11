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Кондрашова Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 или 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 или 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1854

Дочь: Шуткова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Шутков Андрей Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1858

Дочь: Шуткова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Шутков Андрей Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1861

Дочь: Шуткова Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Шутков Андрей Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.01.1863

Муж: Зенкин Филипп Терентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
26.04.1872

Муж: Кондрашов Максим Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Кондрашов Семен Максимович

Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Кондрашов Никита Максимович

Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутков Андрей Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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