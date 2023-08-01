Кондрашева Ольга Деевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1852
Сын: Кондрашева Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович
Рождение ребёнка
28.10.1854
Дочь: Кондрашева Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович
Рождение ребёнка
15.09.1856
Дочь: Кондрашева Ефимия Максимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно