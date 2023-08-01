Кондрашева Ольга Деевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Ольга Деевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1852

Сын: Кондрашева Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1854

Дочь: Кондрашева Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1856

Дочь: Кондрашева Ефимия Максимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Максим Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Максим Киприанович

Смерть
Неизвестно