Гоголев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1917

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1917

Отец: Гоголев Иван Алексеевич

Мать: Гоголева Параскева Егоровна

Бракосочетание
16.02.1936

Жена: Гоголева Вера Ивановна

Николаевский сельсовет Сосновского района Горьковского края
Рождение ребёнка
13.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Вера Ивановна

Смерть
1943
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