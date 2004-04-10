Гоголев Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1917
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1917
Бракосочетание
16.02.1936
Жена: Гоголева Вера Ивановна
Николаевский сельсовет Сосновского района Горьковского края
Рождение ребёнка
13.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоголева Вера Ивановна
Смерть
1943