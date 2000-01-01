Гоголева (Люляева) Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголева (Люляева) Параскева Егоровна

Гоголева (Люляева) Параскева Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

13.09.1929

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1890 г.р.

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Люляев Егор Тимофеев

Мать: Люляева Васса Степановна

Бракосочетание
?.10.1910

Муж: Гоголев Иван Алексеевич

Супруг(-а): Иван Алексеевич Гоголев
Рождение ребёнка
25.07.1917

Сын: Гоголев Борис Иванович

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич

Смерть
13.09.1929
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close