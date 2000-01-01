Гоголева (Люляева) Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти13.09.1929
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Люляев Егор Тимофеев
Мать: Люляева Васса Степановна
Бракосочетание
?.10.1910
Супруг(-а): Иван Алексеевич Гоголев
Рождение ребёнка
25.07.1917
Отец ребёнка: Гоголев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.09.1929