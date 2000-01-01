Гоголев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1890

Дата смерти

16.01.1962

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890

Отец: Гоголев Алексей Максимович

Мать: Гоголева Параскева Осипова

Бракосочетание
?.10.1910

Жена: Гоголева Параскева Егоровна

Супруг(-а): Иван Алексеевич Гоголев
Рождение ребёнка
25.07.1917

Сын: Гоголев Борис Иванович

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна

Смерть
16.01.1962
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