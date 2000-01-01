Гоголев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1890
Дата смерти16.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890
Бракосочетание
?.10.1910
Супруг(-а): Иван Алексеевич Гоголев
Рождение ребёнка
25.07.1917
Мать ребёнка: Гоголева Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.01.1962