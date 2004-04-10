Гоголева (Старцева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1916
Дата смерти10.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1916
Бракосочетание
16.02.1936
Николаевский сельсовет Сосновского района Горьковского края
Рождение ребёнка
13.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоголев Борис Иванович
Смерть
10.04.2004