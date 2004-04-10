Гоголева (Старцева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Старцева) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1916

Дата смерти

10.04.2004

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1916

Отец: Старцев Иван Павлович

Мать: Старцева Анфиса Константиновна

Бракосочетание
16.02.1936

Муж: Гоголев Борис Иванович

Николаевский сельсовет Сосновского района Горьковского края
Рождение ребёнка
13.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Борис Иванович

Смерть
10.04.2004
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