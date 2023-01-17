Старцева (Юрова (Матерухина)) Анфиса Константиновна
Место рождения
Дата рождения16.01.1881
Дата смерти28.05.1939
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881
Бракосочетание
31.10.1904
Лесуново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Супруг(-а): Иван Павлович Старцев
Рождение ребёнка
02.03.1916
Дочь: Гоголева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Старцев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Старцев Иван Павлович
Смерть
28.05.1939