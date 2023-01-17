Старцева (Юрова (Матерухина)) Анфиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Юрова (Матерухина)) Анфиса Константиновна

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Место рождения

Вилейка, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.01.1881

Дата смерти

28.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881

Отец: Юров (матерухин) Константин Яковлев

Мать: Юрова Анна Федотова

Вилейка, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.10.1904

Муж: Старцев Иван Павлович

Лесуново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Супруг(-а): Иван Павлович Старцев
Рождение ребёнка
02.03.1916

Дочь: Гоголева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Старцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Старцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Старцев Иван Павлович

Смерть
28.05.1939
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