Юров (Матерухин) Константин Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1881
Дочь: Старцева Анфиса Константиновна
Мать ребёнка: Юрова Анна Федотова
Вилейка, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрова Анна Федотова
Смерть
Неизвестно