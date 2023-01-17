Юров (Матерухин) Константин Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров (Матерухин) Константин Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1881

Дочь: Старцева Анфиса Константиновна

Мать ребёнка: Юрова Анна Федотова

Вилейка, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова Анна Федотова

Смерть
Неизвестно
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