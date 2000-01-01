Васнецова (Мышкина) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
03.10.1879
Сын: Васнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Васнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно