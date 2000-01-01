Васнецова (Мышкина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Мышкина) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Васнецов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
03.10.1879

Сын: Васнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Васнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
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