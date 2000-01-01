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Васнецов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1879

Отец: Васнецов Иван Гаврилович

Мать: Васнецова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
26.06.1903

Дочь: Серафима Александровна

Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1905

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Около 28.11.1909

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Коркино 1901, с. Святогорье 1905, Троицкой Кладбищ. ц. Ижевский завод г. Ижевск с 1912 г.
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