Васнецов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1879
Рождение ребёнка
26.06.1903
Дочь: Серафима Александровна
Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1905
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 28.11.1909
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Васнецова Нина Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Коркино 1901, с. Святогорье 1905, Троицкой Кладбищ. ц. Ижевский завод г. Ижевск с 1912 г.