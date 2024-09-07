Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1869 ст.
Муж: Кузьма Арсеньевич
Бракосочетание
10.11.1869 ст.
Муж: не указан
Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1870 ст.
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
02.07.1873 ст.
Дочь: Кольцова Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.07.1881 ст.
Дочь: Козырева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Сын: Шаврин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Сын: Кузьмин Илья Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.
Сын: Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич
Смерть
Неизвестно