Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1869 ст.

Муж: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1869 ст.

Муж: не указан

Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1870 ст.

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1873 ст.

Дочь: Кольцова Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1881 ст.

Дочь: Козырева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Сын: Шаврин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Кузьмин Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Шаврин Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.

Сын: Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Арсеньевич

Ивановское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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