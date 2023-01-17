Шейдин Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: Шейдин Иван Егоров
Рождение ребёнка
13.09.1894
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Шейдина Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Александра Егорова
Мать ребёнка: Шейдина Ульяния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Ульяния Иванова
Смерть
Неизвестно