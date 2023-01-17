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Шейдин Егор Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Шейдин Иван Егоров

Мать: Шейдина Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1894

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Шейдина Ульяния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Александра Егорова

Мать ребёнка: Шейдина Ульяния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Ульяния Иванова

Смерть
Неизвестно
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