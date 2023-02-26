Шейдина Ульяния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейдина Ульяния Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1894

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Шейдин Егор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Александра Егорова

Отец ребёнка: Шейдин Егор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейдин Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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