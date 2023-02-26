Шейдина Ульяния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1894
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Шейдин Егор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Александра Егорова
Отец ребёнка: Шейдин Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейдин Егор Иванов
Смерть
Неизвестно