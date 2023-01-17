Мельникова - Савельева Галина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1992
Дочь: Мельникова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Мельников Валерий Викторович
Рождение ребёнка
07.12.1994
Дочь: Хитяева Ирина Игоревна
Отец ребёнка: Хитяев Игорь Викторович
Бракосочетание
Неизвестно