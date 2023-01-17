Мельникова - Савельева Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова - Савельева Галина Анатольевна

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Место рождения

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.12.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.10.1992

Дочь: Мельникова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Мельников Валерий Викторович

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.12.1994

Дочь: Хитяева Ирина Игоревна

Отец ребёнка: Хитяев Игорь Викторович

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитяев Игорь Викторович

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