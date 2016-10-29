Савельева (Белянина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Белянина) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1938

Дата смерти

29.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938

Отец: Белянин Петр Иванович

Мать: Белянина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1962

Сын: Савельев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Савельев Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
20.10.1966

Дочь: Никитина Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Савельев Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
08.12.1972

Дочь: Мельникова - Савельева Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Савельев Анатолий Степанович

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.10.2016
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