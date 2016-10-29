Савельева (Белянина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1938
Дата смерти29.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938
Отец: Белянин Петр Иванович
Мать: Белянина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1962
Сын: Савельев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Савельев Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Никитина Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Савельев Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
08.12.1972
Дочь: Мельникова - Савельева Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Савельев Анатолий Степанович
Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.10.2016