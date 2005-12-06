Савельев Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1938
Дата смерти06.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938
Рождение ребёнка
29.04.1962
Сын: Савельев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Савельева Александра Петровна
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Никитина Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Савельева Александра Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1972
Дочь: Мельникова - Савельева Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Савельева Александра Петровна
Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.12.2005