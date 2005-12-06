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Савельев Анатолий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1938

Дата смерти

06.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938

Отец: Савельев Степан Ильич

Мать: Савельева Агрепина Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.1962

Сын: Савельев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Савельева Александра Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1966

Дочь: Никитина Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Савельева Александра Петровна

Рождение ребёнка
08.12.1972

Дочь: Мельникова - Савельева Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Савельева Александра Петровна

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.12.2005
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