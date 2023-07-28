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Хитяева Ирина Игоревна

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Место рождения

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1994

Отец: Хитяев Игорь Викторович

Мать: Мельникова - Савельева Галина Анатольевна

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область