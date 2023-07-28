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Хитяева Ирина Игоревна
Хитяева Ирина Игоревна
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Место рождения
Старая Жуковка
, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
07.12.1994
Пол
Женский
Отец
Хитяев Игорь Викторович
1975 г.р.
Мать
Мельникова - Савельева Галина Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1994
Отец:
Хитяев Игорь Викторович
Мать:
Мельникова - Савельева Галина Анатольевна
Старая Жуковка
, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
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