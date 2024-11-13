Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Мать: Скоробогатько (Жила) Анна Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалудько Тарасий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шалудько Прокофий Тарасович

Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шалудько Антоний Тарасович

Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шалудько Пантелеймон Тарасович

Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шалудько Савва Тарасович

Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.

Сын: Шалудько Семён Тарасович

Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
23.06.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Агриппина Козьминична Скоробогатько
Смерть
После 1836

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