Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шалудько Прокофий Тарасович
Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шалудько Антоний Тарасович
Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шалудько Пантелеймон Тарасович
Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.
Отец ребёнка: Шалудько Тарасий Иванович
Восприемник
23.06.1836 ст.
Агриппина Козьминична Скоробогатько
Смерть
После 1836