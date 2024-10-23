Шалудько Тарасий Иванович
Место рожденияПокровское
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Шалудько Иван
Мать: не указана
Покровское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шалудько Прокофий Тарасович
Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шалудько Антоний Тарасович
Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шалудько Пантелеймон Тарасович
Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.
Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна
Восприемник
17.11.1836 ст.
Анна Филипповна Бич
Смерть
После 1836