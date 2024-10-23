Шалудько Тарасий Иванович 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШалудько Тарасий Иванович

Шалудько Тарасий Иванович

avatar

Место рождения

Покровское

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Шалудько Иван

Мать: не указана

Покровское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шалудько Прокофий Тарасович

Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шалудько Антоний Тарасович

Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шалудько Пантелеймон Тарасович

Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шалудько Савва Тарасович

Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.

Сын: Шалудько Семён Тарасович

Мать ребёнка: Шалудько (Скоробогатько) Евгения Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
17.11.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Анна Филипповна Бич
Смерть
После 1836

Мы используем куки для улучшения работы сайта.