(Сурина Сташкевич) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти05.04.1900
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сурин Людвик
Бракосочетание
05.05.1896
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: (Сташкевич) Мария Марьяновна
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: (Сташкевич) Марьянна Марьяновна
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Смерть
05.04.1900