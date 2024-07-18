(Сурина Сташкевич) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сурина Сташкевич) Варвара

(Сурина Сташкевич) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

05.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сурин Людвик

Мать: (Бырковская Сурин) Стефания

Бракосочетание
05.05.1896

Муж: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: (Сташкевич) Мария Марьяновна

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: (Сташкевич) Марьянна Марьяновна

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Смерть
05.04.1900

Мы используем куки для улучшения работы сайта.