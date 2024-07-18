(Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1897
Дата смерти24.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомич Альбинович
Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович
Бракосочетание
26.10.1914
Рождение ребёнка
05.10.1915
Дочь: (Осецкая) Мария Брониславовна
Отец ребёнка: Осецкий Бронислав Иосифов
Рождение ребёнка
23.12.1917
Сын: Осецкий Сигизмунд Брониславович
Отец ребёнка: Осецкий Бронислав Иосифов
Рождение ребёнка
1919
Сын: Осецкий Петр Брониславович
Отец ребёнка: Осецкий Бронислав Иосифов
Рождение ребёнка
19.02.1931
Дочь: (Хомич Левенко) Эмилия Альбиновна
Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович
Рождение ребёнка
20.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович
Смерть
24.12.1984