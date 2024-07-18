(Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1897

Дата смерти

24.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897

Отец: Сташкевич Марьян Владиславович

Мать: (Сурина Сташкевич) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомич Алесь Альбинович

Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомич Альбинович

Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович

Бракосочетание
26.10.1914

Муж: Осецкий Бронислав Иосифов

Рождение ребёнка
05.10.1915

Дочь: (Осецкая) Мария Брониславовна

Отец ребёнка: Осецкий Бронислав Иосифов

Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Осецкий Сигизмунд Брониславович

Отец ребёнка: Осецкий Бронислав Иосифов

Рождение ребёнка
1919

Сын: Осецкий Петр Брониславович

Отец ребёнка: Осецкий Бронислав Иосифов

Рождение ребёнка
19.02.1931

Дочь: (Хомич Левенко) Эмилия Альбиновна

Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович

Рождение ребёнка
20.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомич Альбин Людвигович

Смерть
24.12.1984

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