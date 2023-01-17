Иванов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Анатолий

Иванов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1980

Дочь: Иванова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Хилкова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.11.1980

Дочь: Костик Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Хилкова Елена Евгеньевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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