Иванов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1980
Дочь: Иванова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Хилкова Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.11.1980
Дочь: Костик Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Хилкова Елена Евгеньевна
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно