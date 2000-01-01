Иванова Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Екатерина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1980

Отец: Иванов Анатолий

Мать: Хилкова Елена Евгеньевна

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