Хилкова Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилкова Елена Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1980

Дочь: Иванова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий

Рождение ребёнка
01.11.1980

Дочь: Костик Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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