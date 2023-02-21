Хилкова Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1980
Дочь: Иванова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий
Рождение ребёнка
01.11.1980
Дочь: Костик Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область