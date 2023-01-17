Титов Филипп Фадеевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871
Отец: Титов Фаддей
Мать: Титова Мария Ивановна
Бракосочетание
23.?.1900
Жена: Титова Анна Наумова
Тимофей Иванович Воробьев , Филипп Егорович Аксенов . Тимофей Сысоевич , Леонтий Платонович
Бракосочетание
23.?.1906
Жена: Титова Анна Яковлева
Макар Тихонович Кириллов , Сергей Иванович Арбузов . Прокофий Степанович и Петр Степанович Яковлевы .
Рождение ребёнка
11.03.1909
Дочь: Безрукова Александра Титова
Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Екатерина Титова
Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Титов Вов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
?.01.1918
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева
Крещение
Неизвестно
Василий Ефимович , Ивана Андреевича дочь Мелания
Смерть
Неизвестно