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Титов Филипп Фадеевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871

Отец: Титов Фаддей

Мать: Титова Мария Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1900

Жена: Титова Анна Наумова

Тимофей Иванович Воробьев , Филипп Егорович Аксенов . Тимофей Сысоевич , Леонтий Платонович
Бракосочетание
23.?.1906

Жена: Титова Анна Яковлева

Макар Тихонович Кириллов , Сергей Иванович Арбузов . Прокофий Степанович и Петр Степанович Яковлевы .
Рождение ребёнка
11.03.1909

Дочь: Безрукова Александра Титова

Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Екатерина Титова

Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Титов Вов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1918

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Титова Анна Яковлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Крещение
Неизвестно
Василий Ефимович , Ивана Андреевича дочь Мелания
Смерть
Неизвестно
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