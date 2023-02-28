Титов ВОВ Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения06.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913
Отец: Титов Филипп Фадеевич
Мать: Титова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Николаева Антонина Титова
Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно