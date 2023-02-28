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Титов ВОВ Александр Филиппович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913

Отец: Титов Филипп Фадеевич

Мать: Титова Анна Яковлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Николаева Антонина Титова

Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Титова Александра Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Александра Сорокина

Смерть
Неизвестно
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