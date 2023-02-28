Титова Александра Сорокина
Место рождения
Дата рождения23.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1916
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Николаева Антонина Титова
Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно