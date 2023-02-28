Титова Александра Сорокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Александра Сорокина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1916

Отец: Сорокин (ярлыков) Усыновлен Федор Никитич

Мать: Сорокина Зиновия Синицына

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Николаева Антонина Титова

Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Титов Вов Александр Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Вов Александр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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