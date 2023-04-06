Сорокин (Ярлыков) усыновлен Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения01.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1891
Бракосочетание
01.11.1910
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына
Рождение ребёнка
22.02.1913
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына
Рождение ребёнка
22.07.1914
Сын: Сорокин Николай Федорович
Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: Титова Александра Сорокина
Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына
Рождение ребёнка
17.10.1919
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына
Смена имени
Неизвестно
Усыновлен . Родители : Никита Григорьевич и Акилина Ивановна Ярлыковы
Смерть
Неизвестно