Сорокин (Ярлыков) усыновлен Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин (Ярлыков) усыновлен Федор Никитич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1891

Отец: Сорокин (алко) Кирилл Григорьевич

Мать: Аникина Мария Фомина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1910

Жена: Сорокина Зиновия Синицына

Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1913

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Сорокин Николай Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: Титова Александра Сорокина

Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1919

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Зиновия Синицына

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смена имени
Неизвестно
Усыновлен . Родители : Никита Григорьевич и Акилина Ивановна Ярлыковы
Смерть
Неизвестно
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