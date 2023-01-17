Безрукова Александра Титова
Место рождения
Дата рождения11.03.1909
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909
Отец: Титов Филипп Фадеевич
Мать: Титова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
14.02.1928
Сын: Безруков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Безруков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Галина Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Надежда Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мария Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Анна Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Безруков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович
Смерть
1998