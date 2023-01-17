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Безрукова Александра Титова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.03.1909

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909

Отец: Титов Филипп Фадеевич

Мать: Титова Анна Яковлева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1928

Сын: Безруков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Безруков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Галина Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Надежда Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мария Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Анна Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Безруков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Вов Михаил Илларионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1998
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